Allerta Meteo, previsioni drammatiche: si sta per scatenare l'inferno sull'Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) C'è l'Allerta Meteo in diverse regioni italiane. Dopo la Liguria, temporali e nubifragi si abbatteranno su diverse aree. Ecco quali sono. Meteo (AdobeStock)Abbiamo visto un settembre bellissimo, con sole e temperature elevate. Ma, l'arrivo di ottobre ha cambiato le carte in tavola. Il maltempo ha fatto irruzione in diverse regioni italiane durante il weekend appena trascorso. I violenti rovesci hanno definitivamente detto "addio" alla bella stagione per lasciare il posto ad un clima più autunnale. Le temperature si sono abbassate di colpo, costringendo le persone a fare un velocissimo cambio di stagione. Non è più tempo di t-shirt e vestitini estivi, nonostante ce li siamo goduti fino a fine settembre. Adesso è ufficialmente il tempo di maglioncini e giacchettine per ripararci da un clima che via via si farà sempre ...

