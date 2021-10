Allerta meteo in Campania, nuovo avviso: che tempo farà domani (Di martedì 5 ottobre 2021) nuovo avviso di Allerta meteo in Campania per la giornata di domani. Che tempo farà domani, quali sono i pericoli e le zone più a rischio. Allerta meteo giallaÈ attualmente in vigore su alcuni settori della Campania una Allerta meteo di colore giallo che terminerà alle 6 di domani mattina, mercoledì 6 ottobre. Le zone coinvolte sono: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana (zona 1); Alto Volturno e Matese (zona 2); Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3); Tusciano e Alto Sele (zona 5); Piana Sele e Alto Cilento (zona 6); Basso Cilento (zona 8). La Protezione Civile della ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021)diinper la giornata di. Che, quali sono i pericoli e le zone più a rischio.giallaÈ attualmente in vigore su alcuni settori dellaunadi colore giallo che terminerà alle 6 dimattina, mercoledì 6 ottobre. Le zone coinvolte sono: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana (zona 1); Alto Volturno e Matese (zona 2); Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3); Tusciano e Alto Sele (zona 5); Piana Sele e Alto Cilento (zona 6); Basso Cilento (zona 8). La Protezione Civile della ...

