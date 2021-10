Alla maratona di Londra con tuta e casco da pilota: l'impresa dell'ingegnere Aston Martin (Di martedì 5 ottobre 2021) Correre una maratona è già un bel traguardo, farlo in meno di 4 ore, una bella soddisfazione. Ma fare tutto ciò indossando casco e tuta da pilota F1 e per beneficenza è da eroi. A portarla a termine è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Correre unaè già un bel traguardo, farlo in meno di 4 ore, una bella soddisfazione. Ma fare tutto ciò indossandodaF1 e per beneficenza è da eroi. A portarla a termine è ...

Advertising

Foodef11 : Alla maratona di Londra con tuta e casco da pilota: l’impresa dell’ingegnere Aston Martin - RCodini : L'unica maratona alla quale partecipo. E stavolta ho perso tre chili. #maratonamentana - badmoodbadways : deciso che oggi faccio maratona di one piece perché - mancano ancora un botto di episodi per mettermi in pari e se… - Gazzetta_it : F1, alla maratona di Londra con casco e tuta da pilota: l’impresa da record dell’ingegnere Aston Martin - infoitinterno : Da Porta a Porta alla Maratona di Mentana: i programmi sulle elezioni amministrative 2021 -