Alitalia: fonti, asta per il marchio è andata deserta (Di martedì 5 ottobre 2021) La gara per il marchio Alitalia è "andata deserta", secondo quanto apprende l'ANSA. La base d'asta era pari a 290 milioni di euro, oltre Iva e oneri fiscali ai sensi di legge. Una cifra definita "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) La gara per ilè "", secondo quanto apprende l'ANSA. La base d'era pari a 290 milioni di euro, oltre Iva e oneri fiscali ai sensi di legge. Una cifra definita "...

Aerei,Delta ha colloqui con Ita. "Sì a una partnership. Il marchio Alitalia non ci interessa" Lufthansa e Air France - Klm non vogliono il marchio Neppure Lufthansa, hanno detto fonti della società al Sole 24 Ore, è interessata al marchio Alitalia. Air France - Klm ha già escluso un interesse ...

Alitalia: nessuna offerta per il marchio Nessuna offerta vincolante per il marchio Alitalia. Il prezzo è di 290 milioni di euro. Ad essere interessata solo Ita, ma il prezzo è caro ...

