Alessia Morani | Gad Lerner e Carlo Freccero ospiti di Accordi&Disaccordi Nove mercoledì 6 ottobre alle 21 25 su Nove Con Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Spazio all’approfondimento politico sulcon la nuova puntata del talk d’attualità ‘Accordi&Disaccordi’, che21.25 torna in diretta con la conduzione di Andrea Scanzi e Luca Sommi. La deputata Pdsarà ospite insieme allo scrittore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano Gade al critico televisivo. In studio si analizzerà il voto delle amministrative e le sue conseguenze in vista dei ballottaggi che si terranno fra due settimane in alcune grandi città, tra cui soprattutto Roma e Torino. Come sempre il commento sui fatti più caldi dell’attualità sarà a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco. Torna infine la rubrica ...