ALESSIA MARCUZZI TORNA A MEDIASET? LE PAROLE DI NICOLA SAVINO FANNO BEN SPERARE (Di martedì 5 ottobre 2021) ALESSIA MARCUZZI si è presa una pausa dalla tv. Un annuncio a sorpresa fatto dalla conduttrice ha interrotto un lungo sodalizio con MEDIASET dove è stata per tanti anni uno dei volti più amati e seguiti. Festivalbar, Grande Fratello, Isola dei Famosi e Le Iene. Lo storico programma di Italia 1 riparte stasera con una primadonna diversa per ogni puntata e nell'occasione NICOLA SAVINO ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Se dovessi scegliere l'undicesima donna direi ALESSIA MARCUZZI. Sarebbe bello che TORNAsse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio. SAVINO, legato alla MARCUZZI da una grande amicizia e stima professionale, non ...

