Albano | Maria Luisa De Marco nuova comandante della polizia locale

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’amministrazione comunale di, come spiegato dal sindaco Massimiliano Borelli, ha nominato la. Si tratta del commissario capoDe, seppur ancora giovane, 44 anni, ma un con una lunga carriera ed esperienza alle spalle al comando die in Procura a Velletri, dove collabora a stretto contatto con il pool anti violenza contro le donne, minori e di genere, diretto dal procuratore capo Giancarlo D’Amato. Una figura e una presenza costante nella municipale di, dove lavora da oltre 20 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'amministrazione comunale di Albano, come spiegato dal sindaco Massimiliano Borelli, ha nominato la nuova comandante della polizia locale. Si tratta del commissario capo Maria Luisa De Marco, seppur ...