Albano è senza freni “Solo Milly poteva …” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il cantante di Cellino San Marco sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Avrebbe dovuto prendere parte alla seconda edizione di The Voice Senior come giudice, ma sorprendentemente la cantante e la figlia Jasmine di Cellino non sono state confermate. Qualche settimana fa è poi arrivata la notizia che Albano sarebbe stato nel cast di Ballando con le stelle ovvero nel programma condotto da Milly Carlucci. Proprio in occasione dell'inizio del programma, che avverrà il 16 ottobre, Al Bano ha voluto concedere un'intervista molto speciale durante la quale ha ringraziato il presentatore per avergli concesso questa opportunità. Ma cosa ha detto? Albano Carrisi nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista molto interessante dove ha parlato della sua nuova avventura, ovvero Ballando con le stelle. Il programma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) Il cantante di Cellino San Marco sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Avrebbe dovuto prendere parte alla seconda edizione di The Voice Senior come giudice, ma sorprendentemente la cantante e la figlia Jasmine di Cellino non sono state confermate. Qualche settimana fa è poi arrivata la notizia chesarebbe stato nel cast di Ballando con le stelle ovvero nel programma condotto daCarlucci. Proprio in occasione dell'inizio del programma, che avverrà il 16 ottobre, Al Bano ha voluto concedere un'intervista molto speciale durante la quale ha ringraziato il presentatore per avergli concesso questa opportunità. Ma cosa ha detto?Carrisi nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista molto interessante dove ha parlato della sua nuova avventura, ovvero Ballando con le stelle. Il programma ...

Advertising

kevin_albano : RT @dariodigennaro: Gridano 'scimmia' e rovesciano fiumi di buuuu sui calciatori africani 'Vesuvio lavali col fuoco' è in cima alla hit-par… - aldebara_n : @Luca_Ntr @albano_andrea @D10sAndrea Ho girato l'Italia per lavoro. Torinesi e Piemontesi non tifano juve.. Un po… - FabioGibaldo : @DiFrusta @albano_andrea @D10sAndrea Continuano ad attaccarsi a quell’episodio senza rendersi conto spudoratamente… - infoitcultura : Albano senza freni su Romina “Non so se …” - zazoomblog : Non hai mai visto la casa di Albano Carrisi? Ti lascerà senza fiato - #visto #Albano #Carrisi? #lascerà… -