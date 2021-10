Al via la decima edizione dell’International Festival Partner “Gran Galà dei Festival”! (Di martedì 5 ottobre 2021) Nove Eventi Srl, con il patrocinio della Repubblica di San Marino, presenta la decima edizione dell’International Festival Partner “Gran Galà dei Festival” che avrà luogo dal 14 al 16 Ottobre 2021 presso il Teatro Titano (San Marino). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino. L’International Festival Partner, Gran Galà dei Festival, consiste in un concorso riservato ai Festival (per tali si intendono anche i Concorsi – Scuole di Formazione) che si iscrivono e diventano Partner con facoltà di presentare fino a cinque dei loro migliori artisti, che li rappresenteranno in ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 ottobre 2021) Nove Eventi Srl, con il patrocinio della Repubblica di San Marino, presenta ladei” che avrà luogo dal 14 al 16 Ottobre 2021 presso il Teatro Titano (San Marino). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino. L’Internationaldei, consiste in un concorso riservato ai(per tali si intendono anche i Concorsi – Scuole di Formazione) che si iscrivono e diventanocon facoltà di presentare fino a cinque dei loro migliori artisti, che li rappresenteranno in ...

