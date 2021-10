Al via il Festival della Sociologia (Di martedì 5 ottobre 2021) Narni capitale della Sociologia con l'evento che vede protagoniste le scienze sociali e il dibattito sulla società futura 5 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Narni capitalecon l'evento che vede protagoniste le scienze sociali e il dibattito sulla società futura 5 ottobre 2021

Advertising

christianrocca : A Catania (e su Linkiesta), il Festival della geopolitica con Bill Clinton e molti altri @francescocosta… - Umbria_N_Web : Perugia. Premio Cinema Anima Latina, al via il festival dei cortometraggi all’Università per Stranieri… - Toscanaoggi : Al via domani #ValdarnoCinema Film Festival: il programma, gli ospiti, gli eventi speciali - NiccoliArt : Festival Giornalisti del Mediterraneo 2021 “Premio Caravella del Mediter... - simonacardone14 : Il calcestruzzo Holcim protagonista al Lake Como Design Festival -

Ultime Notizie dalla rete : via Festival Al via il Festival della Sociologia Narni capitale della sociologia con l'evento che vede protagoniste le scienze sociali e il dibattito sulla società futura 5 ottobre 2021

Perugia. Premio Cinema Anima Latina, al via il festival dei cortometraggi all'Università per Stranieri Il Premio Cinema Anima Latina prevede la proiezione dei corti in gara e iniziative collaterali in tre sale dell'Università per Stranieri che ha dato il patrocinio al festival insieme al Comune di ...

Al via il Festival della Sociologia Tiscali.it ValdarnoCinema Film Festival: al via la 39° edizione dal 6 al 10 ottobre Si svolgerà dal 6 al 10 ottobre al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno la 39° edizione del ValdarnoCinema Film Festival. L’evento, presentato nella Sala del Gonfalone della sede del Consig ...

Torna “Sorrisi in Rosa”, il festival della prevenzione senologica Domani, vento streaming con Gerry Scotti e presentazione di un libro con le testimonianze di chi ha combattuto la battaglia contro il tumore.

Narni capitale della sociologia con l'evento che vede protagoniste le scienze sociali e il dibattito sulla società futura 5 ottobre 2021Il Premio Cinema Anima Latina prevede la proiezione dei corti in gara e iniziative collaterali in tre sale dell'Università per Stranieri che ha dato il patrocinio alinsieme al Comune di ...Si svolgerà dal 6 al 10 ottobre al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno la 39° edizione del ValdarnoCinema Film Festival. L’evento, presentato nella Sala del Gonfalone della sede del Consig ...Domani, vento streaming con Gerry Scotti e presentazione di un libro con le testimonianze di chi ha combattuto la battaglia contro il tumore.