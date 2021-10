Al via gli ordini del nuovo Peugeot e-Partner 100% elettrico (Di martedì 5 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Peugeot e-Partner, lo small e-van che combina le apprezzate caratteristiche del modello termico con i vantaggi e il comfort della guida elettrica. Con un listino che parte da 26.535 euro + IVA, la gamma si declina in 5 diverse versioni, in grado di intercettare e, soprattutto, soddisfare le più recenti esigenze di utilizzo dei clienti italiani; le consegne sono previste a partire dal mese di gennaio 2022. Questo nuovo modello, 100% elettrico, si caratterizza per:Un’autonomia fino a 275 km nel ciclo di omologazione WLTP. Due lunghezze (Standard da 4,4 metri e Long da 4,75). Due configurazioni: Furgone (fino a 3 posti) o Doppia Cabina (fino a 5 posti). Una portata utile fino a 800 kg. Un volume di carico fino a 4,4 m³, identico a quello della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Al via glidie-, lo small e-van che combina le apprezzate caratteristiche del modello termico con i vantaggi e il comfort della guida elettrica. Con un listino che parte da 26.535 euro + IVA, la gamma si declina in 5 diverse versioni, in grado di intercettare e, soprattutto, soddisfare le più recenti esigenze di utilizzo dei clienti italiani; le consegne sono previste a partire dal mese di gennaio 2022. Questomodello,, si caratterizza per:Un’autonomia fino a 275 km nel ciclo di omologazione WLTP. Due lunghezze (Standard da 4,4 metri e Long da 4,75). Due configurazioni: Furgone (fino a 3 posti) o Doppia Cabina (fino a 5 posti). Una portata utile fino a 800 kg. Un volume di carico fino a 4,4 m³, identico a quello della ...

