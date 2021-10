Al GF Vip la lettera dell’ex di Manuel, ma il microfono registra Lulù. Asfaltata per le frasi choc (Di martedì 5 ottobre 2021) Durante la puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri, lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire la conoscenza con Manuel Bortuzzo e durante la chiacchierata nella stanza Superled il concorrente ha potuto parlare apertamente dei sentimenti che in questi giorni sta vivendo nella casa. In questi ultimi giorni Manuel è apparso pensieroso e ha spiegato il motivo del suo stato d’animo: “Vedere persone che ballano, che fanno tutto.. lo facevo anche io ed è normale che il pensiero non sia positivo. Sono due anni che guardo gli altri divertirsi, mi rendo conto che chi mi vuole bene ha anche quel pensiero nei miei confronti. Per avere quell’equilibrio ho bisogno di tanto temo per me”. A sostenerlo è arrivata anche l’ex fidanzata Federica, che per l’occasione gli ha voluto leggere una toccante lettera. Nel video mandato in onda ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Durante la puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri, lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire la conoscenza conBortuzzo e durante la chiacchierata nella stanza Superled il concorrente ha potuto parlare apertamente dei sentimenti che in questi giorni sta vivendo nella casa. In questi ultimi giorniè apparso pensieroso e ha spiegato il motivo del suo stato d’animo: “Vedere persone che ballano, che fanno tutto.. lo facevo anche io ed è normale che il pensiero non sia positivo. Sono due anni che guardo gli altri divertirsi, mi rendo conto che chi mi vuole bene ha anche quel pensiero nei miei confronti. Per avere quell’equilibrio ho bisogno di tanto temo per me”. A sostenerlo è arrivata anche l’ex fidanzata Federica, che per l’occasione gli ha voluto leggere una toccante. Nel video mandato in onda ...

