Al Bano e Romina, la FOTO che emoziona i follower: quell'amore infinito per Ylenia (Di martedì 5 ottobre 2021) Al Bano e Romina nonostante i litigi e le discussioni sono uniti da un amore puro nei confronti dei loro figli, su Instagram le FOTO emozionanti. Passano gli anni, continuano…

Ultime Notizie dalla rete : Bano Romina Albano è senza freni "Solo Milly poteva ?" Proprio in occasione dell'inizio del programma, che avverrà il 16 ottobre, Al Bano ha voluto ... Per lui si tratta di un ritorno poiché aveva già partecipato al programma insieme all'ex moglie Romina ...

Romina Power con Albano fra "stop & go" Sono 70 le candeline sulla torta di Romina Power, nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles ma naturalizzata italiana. Si scrive Romina Power ma si legge Al Bano & Romina, seppur forte e duraturo, con diverse pause, stop&go, è stato il legame artistico e familiare con Albano Carrisi, formando una delle coppie più apprezzate dal pubblico italiano, entrambi ...

Al Bano e Loredana Lecciso, quella FOTO che Romina non ha mai accettato ultimaparola.com Al Bano e Romina di nuovo nonni: è nata Rio Ines, terza figlia di Cristel Carrisi Leggi anche > Al Bano e Romina di nuovo nonni: è nata Rio Ines Al Bano e Romina di nuovo nonni. I due ex celebri cantanti festeggiano il terzo nipotino, dato Cristel Carrisi , trentacinque anni, ha al ...

Albano Carrisi senza freni “Solo Milly poteva Il cantante di Cellino San Marco sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Avrebbe dovuto prendere parte alla seconda edizione di The Voice Senior in qualità di giudi ...

