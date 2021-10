Agente di Scotland Yard accusato di stupro. La commissaria: “Sono preoccupata” (Di martedì 5 ottobre 2021) Un altro duro colpo per Scotland Yard. Un altro poliziotto, David Carrick, è stato arrestato con la gravissima accusa di stupro. Si tratta del secondo caso nel giro di poco tempo: alla fine di settembre 2021, infatti, l’ex Agente della polizia inglese Wayne Couzens è stato condannato all’ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso Sarah Everard, ragazza di 33 anni londinese. L’Agente Carrick, 46 anni, di Stevenage, nell’Hertfordshire, nella mattinata di lunedì 4 ottobre è apparso davanti alla Corte di St Albans con l’accusa di violenze nei confronti di una ragazza che, secondo quanto riportato dalla BBC, avrebbe conosciuto su Tinder. L’uomo è stato immediatamente sospeso dal servizio, anche se lui nega categoricamente di aver abusato della donna e sostiene che nel momento del presunto reato fosse ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021) Un altro duro colpo per. Un altro poliziotto, David Carrick, è stato arrestato con la gravissima accusa di. Si tratta del secondo caso nel giro di poco tempo: alla fine di settembre 2021, infatti, l’exdella polizia inglese Wayne Couzens è stato condannato all’ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso Sarah Everard, ragazza di 33 anni londinese. L’Carrick, 46 anni, di Stevenage, nell’Hertfordshire, nella mattinata di lunedì 4 ottobre è apparso davanti alla Corte di St Albans con l’accusa di violenze nei confronti di una ragazza che, secondo quanto riportato dalla BBC, avrebbe conosciuto su Tinder. L’uomo è stato immediatamente sospeso dal servizio, anche se lui nega categoricamente di aver abusato della donna e sostiene che nel momento del presunto reato fosse ...

