Afghanistan, Oxfam: "UE agisca subito per reinsediare rifugiati a rischio" (Di martedì 5 ottobre 2021) I leader europei agiscano immediatamente per reinsediare nei paesi dell’Unione i profughi afgani a rischio, aiutando concretamente i paesi al confine che si stanno facendo carico dell’accoglienza di chi è fuggito dall’Afghanistan in cerca di salvezza. È l’appello lanciato da Oxfam insieme ad altre organizzazioni umanitarie, alla vigilia del summit sulla crisi in programma il 7 ottobre. “L’Europa deve tenere fede agli impegni presi dopo il ritiro dello scorso agosto dal Paese, senza voltare le spalle al destino dei profughi afgani”, ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. “Chiediamo che ci si attivi immediatamente per il reinsediamento, entro il prossimo anno, di almeno 36 mila rifugiati a rischio, che sono già ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) I leader europeino immediatamente pernei paesi dell’Unione i profughi afgani a, aiutando concretamente i paesi al confine che si stanno facendo carico dell’accoglienza di chi è fuggito dall’in cerca di salvezza. È l’appello lanciato dainsieme ad altre organizzazioni umanitarie, alla vigilia del summit sulla crisi in programma il 7 ottobre. “L’Europa deve tenere fede agli impegni presi dopo il ritiro dello scorso agosto dal Paese, senza voltare le spalle al destino dei profughi afgani”, ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le crisi umanitarie diItalia. “Chiediamo che ci si attivi immediatamente per il reinsediamento, entro il prossimo anno, di almeno 36 mila, che sono già ...

