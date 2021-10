Aerei cinesi sull' isola | il presidente di Taiwan | Conseguenze catastrofiche

Advertising

TizianaFerrario : notizie non confermate che aerei militari cinesi siano atterrati nella megabase militare di #Bagram lasciata dalle… - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - CarloLefevre : RT @InformazioneA: #Cina #Taiwan Oggi #4ottobre 52 aerei cinesi sono entrati oggi nell'ADIZ di Taiwan, battendo il precedente record di 39… - ilcorriereblog : - PietroLodi4 : RT @iuvinale_n: Esortiamo #Pechino a cessare la sua pressione e coercizione militare, diplomatica ed economica contro #TAIWAN Così oggi gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Aerei cinesi

Le azioni offensive - Il monito del presidente arriva dopo che, per quattro giorni consecutivi, un numero record dida guerraè entrato nella zona di difesa del Taiwan. Quasi 150 i ...L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden sta 'comunicando privatamente' con la Cina, dopo che ieri, 4 ottobre, ben 52militarihanno violato la zona di identificazione per la difesa aerea di Taiwan. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, denunciando le intrusioni analoghe dello ...Lunedì la Cina ha inviato 56 aerei militari nella zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, lo spazio aereo il cui accesso è ...Il ministro della difesa ha affermato che Taiwan si prepara ad una possibile guerra con la Cina, dopo l'aumento delle incuriosni cinesi.