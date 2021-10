Adele: in arrivo il nuovo album (Di martedì 5 ottobre 2021) Da qualche giorno una serie di indizi facevano pensare che Adele, cantante britannica popolare e amata in tutto il mondo, stia per tronare. Sembra che il nuovo disco stia effettivamente per uscire e la data di rilascio dovrebbe essere quella del 5 novembre. Adele ha abituato i suoi fan a titolo dei dischi abbinati con la sua età e così nel 2019 il pubblico si aspettava l’uscita del nuovo album dal nome “30”. Eppure, complice sia la pandemia che un periodo particolare vissuto dall’artista, la donna ha fatto attendere tutto il mondo per qualche anno. È dal 2015, infatti, che la cantante britannica non rilascia dischi: l’ultimo si chiamava “25” ed era uscito 6 anni fa, quelli precedenti sono invece datati 2008 e 2011. Da qualche giorno, però, nelle principali città del mondo è apparso il numero 30 e ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021) Da qualche giorno una serie di indizi facevano pensare che, cantante britannica popolare e amata in tutto il mondo, stia per tronare. Sembra che ildisco stia effettivamente per uscire e la data di rilascio dovrebbe essere quella del 5 novembre.ha abituato i suoi fan a titolo dei dischi abbinati con la sua età e così nel 2019 il pubblico si aspettava l’uscita deldal nome “30”. Eppure, complice sia la pandemia che un periodo particolare vissuto dall’artista, la donna ha fatto attendere tutto il mondo per qualche anno. È dal 2015, infatti, che la cantante britannica non rilascia dischi: l’ultimo si chiamava “25” ed era uscito 6 anni fa, quelli precedenti sono invece datati 2008 e 2011. Da qualche giorno, però, nelle principali città del mondo è apparso il numero 30 e ...

