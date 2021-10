Adele, il 15 ottobre uscirà il nuovo singolo “Easy on me” (Di martedì 5 ottobre 2021) Adele ha appena pubblicato un breve video con il quale annuncia l’uscita del nuovo singolo. “Easy on me”uscirà venerdì 15 ottobre 2021. Ci siamo quindi, e stavolta davvero. Dopo che sono apparsi nei giorni scorsi alcuni cartelli in giro che hanno fatto supporre il ritorno discografico di Adele, ora è tutto ufficiale. Il suo nuovo singolo si chiama Easy On Me ed uscirà il 15 ottobre come annunciato sui social dalla cantante pubblicando una clip del brano: Adele, le novità discografiche La scritta “30” ultimamente era comparsa, senza collegamenti e riferimenti alla cantante, sugli schermi pubblicitari di alcune grandi stazioni ferroviarie, e su Billboard in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)ha appena pubblicato un breve video con il quale annuncia l’uscita del. “on me”venerdì 152021. Ci siamo quindi, e stavolta davvero. Dopo che sono apparsi nei giorni scorsi alcuni cartelli in giro che hanno fatto supporre il ritorno discografico di, ora è tutto ufficiale. Il suosi chiamaOn Me edil 15come annunciato sui social dalla cantante pubblicando una clip del brano:, le novità discografiche La scritta “30” ultimamente era comparsa, senza collegamenti e riferimenti alla cantante, sugli schermi pubblicitari di alcune grandi stazioni ferroviarie, e su Billboard in ...

Advertising

IlContiAndrea : Già pazzo delle prime note e del video. #Adele torna con #EasyOnMe, il nuovo singolo il 15 ottobre - repubblica : Adele, il nuovo singolo dopo sei anni 'Easy on me' arriva il 15 ottobre - team_world : Adele annuncia data di uscita e titolo del NUOVO SINGOLO (noi stiamo già piangendo??): #EasyOnMe dal 15 ottobre! - temayoong : RT @perchetendenza: #Adele: Perché ha annunciato che il 15 ottobre uscirà il suo nuovo singolo 'Easy On Me' - Anne_panic : RT @ZeusMega: Ok il 15 ottobre esce il nuovo singolo di Adele, nel frattempo stremmate #Davantialmare di Simona Molinari??. Una perla per ch… -