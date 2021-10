Addio a Heinz Lieven | aveva recitato per Sorrentino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 ottobre 2021)è morto all’età di 93 anni, a riferirlo è stato il suo agente. Secondo i media tedeschi l’attore è deceduto lunedì 27 settembre nella sua casa di Amburgo circondato dai familiari., una vita tra palcoscenico e grande schermo, nato nel 1928, era tra i volti più celebri del teatro tedesco, dove ha mosso i primi passi come attore negli anni Cinquanta. In seguitoper numerose serie e film televisivi nazionali. Come attore cinematografico il suo debutto internazionale è stato nel film “Foto di gruppo con Signora” di Aleksandar Petrovic. Nel 1980 era approdato al Festival di Cannes come protagonista del film “Ordnung” del regista iraniano Sohrab Shahid Saless. Nel 2011 era tornato a Cannes ...