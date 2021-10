Adani sul caso Vlahovic | “Commisso ha sbagliato | bisognava tenere nascosta la situazione”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) Leleè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, parlando della Fiorentina e in particolare del: “Ad essere onesto non capisco la scelta di non rinnovare. Due mesi fa hanno iniziato un percorso insieme ed ora si crea un attrito inutile. Fossi stato innon avrei sbandierato ai quattro venti la. Rischia di aver fatto male alla squadra. Bisogna far rientrare la cosa al più presto – ha spiegato l’ex difensore – Quest’anno la squadra mi piace molto. Rispetto alla scorsa stagione ci sono tutti i presupposti per far bene. La Fiorentina vuole tornare grande e Italiano secondo me è l’uomo giusto: allenatore fantastico e splendida persona“. SportFace.