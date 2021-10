Achille Lauro, sapete che lavoro fa il padre? | Prestigioso ruolo statale (Di martedì 5 ottobre 2021) Achille Lauro è un grande performer italiano e, spesso, la sua prorompente personalità ha suscitato non poche divisioni sui social. Anche con suo padre i contrasti non sono da meno poiché esercitano due professioni completamente antitetiche. Ne avete sentito parlare? Achille Lauro-AltranotiziaAchille Lauro ha aperto la nuova stagione televisiva di Che Tempo che Fa, accompagnato da Fedez e Orietta Berti per riproporre il tormentone dell’estate Mille che ha ottenuto ben quattro dischi di platino. E’ stata un’intervista gradevole che ha messo in luce i punti di forza della canzone. Non ha mancato di dare sfogo alla sua originalità, indossando un completo dai colori sgargianti e, infatti, Achille è conosciuto anche per le sue ... Leggi su altranotizia (Di martedì 5 ottobre 2021)è un grande performer italiano e, spesso, la sua prorompente personalità ha suscitato non poche divisioni sui social. Anche con suoi contrasti non sono da meno poiché esercitano due professioni completamente antitetiche. Ne avete sentito parlare?-Altranotiziaha aperto la nuova stagione televisiva di Che Tempo che Fa, accompagnato da Fedez e Orietta Berti per riproporre il tormentone dell’estate Mille che ha ottenuto ben quattro dischi di platino. E’ stata un’intervista gradevole che ha messo in luce i punti di forza della canzone. Non ha mancato di dare sfogo alla sua originalità, indossando un completo dai colori sgargianti e, infatti,è conosciuto anche per le sue ...

taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - MonettiDiego : @ADeLaurentiis Non so perché rispondo a questi tweet, tanto chi l'ha fatto,se l'ha fatto lui manco legge le rispost… - bista92 : RT @sandro_giuliani: @HuffPostItalia La politica dei campioncini di profumo. Achille Lauro versione 2.0. - sandro_giuliani : @HuffPostItalia La politica dei campioncini di profumo. Achille Lauro versione 2.0. -