A Roma ballottaggio tra Gualtieri e Michetti. La Raggi vende cara la pelle. Calenda è il grande sconfitto. Insieme ai poteri forti (Di martedì 5 ottobre 2021) Per conquistare la poltrona di Palazzo Senatorio, servirà il ballottaggio (qui i dati aggiornati sullo spoglio). Un secondo turno in cui si fronteggeranno Enrico Michetti, il Mr. Wolf scelto da Giorgia Meloni che ha capitalizzato il 30,15% delle preferenze, e Roberto Gualtieri, il professore ed ex ministro del Pd che tocca quota 27,03%. Malgrado i risultati sono ancora parziali e le percentuali potrebbero variare nelle prossime ore, restano fuori dalla partita la sindaca uscente del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, ferma al 19,08% e l'outsider Carlo Calenda che arriva al 19,8%. Dati alla mano, il Partito democratico si afferma come il primo partito della Capitale con il 16,3% delle preferenze, seguito da Fratelli d'Italia con il 17,4%. Al terzo posto c'è la lista civica 'Calenda ...

gualtierieurope : Siamo molto soddisfatti, siamo al ballottaggio! Ora rivolgendoci a tutte le romane e i romani, ci impegneremo con d… - VittorioSgarbi : #roma In vista del ballottaggio dobbiamo essere attenti a non disperdere l’elettorato di Calenda e a valutare le su… - VittorioSgarbi : #roma Il dato più interessante è quello di Calenda che, sebbene escluso dal ballottaggio, ha fatto da solo un risul… - lucatoscoromano : @nomfup purtroppo non penso che la strategia perdente del #PD romano riuscirà al ballottaggio e per la terza volta… - ale5stelle1 : @GiuseppeConteIT Presidente vorrei chiedere se non sarebbe meglio che lei consultasse la base prima di prendere de… -