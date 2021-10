A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, confermando la voglia di rimbalzo registrata in avvio di seduta. Un sostegno giunge anche dai derivati statunitensi che anticipano una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.755,3 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +103 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,81%. Tra i mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,61%, e si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, confermando la voglia di rimbalzo registrata in avvio di seduta. Un sostegno giunge anche dai derivati statunitensi che anticipano una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.755,3 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +103 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,81%. Tra i mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,61%, e si ...

Advertising

hhh15488 : RT @MilanoFinanza: Le banche supportano Piazza Affari, in Europa continua il rialzo - infoiteconomia : Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee - infoiteconomia : Mps più vicina, Unicredit sempre più regina di Piazza Affari. Ecco come il ciclone Orcel in pochi mesi ha stregato… - fisco24_info : Borsa Milano, chi non rispetta il Global Compact è fuori dal nuovo indice Esg Mib: È una delle condizioni per entra… - Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Le banche supportano Piazza Affari, in Europa continua il rialzo -