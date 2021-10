A Firenze +185% presenze turistiche in estate (Di martedì 5 ottobre 2021) Riparte il turismo nelle città d’arte. A Firenze sono state 1 milione e 255mila le presenze in estate, con una crescita del +185,7% rispetto al 2020, ma lontana dai valori pre-pandemia rispetto ai quali si registra un -60 per cento. È il bilancio estivo che emerge dai dati elaborati dal Centro studi di Firenze. gtr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Riparte il turismo nelle città d’arte. Asono state 1 milione e 255mila lein, con una crescita del +185,7% rispetto al 2020, ma lontana dai valori pre-pandemia rispetto ai quali si registra un -60 per cento. È il bilancio estivo che emerge dai dati elaborati dal Centro studi di. gtr/red su Il Corriere della Città.

