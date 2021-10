A destra vince il centro (e il Cav.). La Calabria va al forzista Occhiuto

(Di martedì 5 ottobre 2021) Per ilnon è una bella giornata. A Milano il risultato è pessimo, a Napoli e Bologna non c’è stata partita. A Torino si profila il ballottaggio ma senza grandi aspettative. Roma è di leggera consolazione, vista l’affermazione di Enrico Michetti, ma la partita con ilsinistra è ancora aperta. E allora asi guarda a Trieste, dove si intravede l’affermazione del sindaco uscente Dipiazza, ma soprattutto si guarda alla vera “unica consolazione”: la. Elezioni, lacheè quella diUna regione già governata dalla compianta Iole Santelli. Regione dove il candidato dele capogruppo di Forza Italia alla Camera Roberto ...

Mentre la Calabria rimane al centrodestra ed Enrico Letta , segretario dei Dem,le suppletive ... quando ci si chiamava Lega Nord e gli equilibri politici aerano ben altri, col Carroccio ...'La', ha aggiunto, 'vinceva quando aveva un federatore. Senza Silvio Berlusconi nonpiù'. Andrea Casu, segretario del Pd di Roma e candidato alle suppletive nel quartiere di Primavalle a ...In una giornata negativa per Salvini e Meloni, il candidato di Forza Italia raccoglie il testimone della compianta Iole Santelli e dà forza ai moderati. Le lodi di Tajani, Carfagna e Gelmini ...Lo ripete spesso, anche nel suo libro best seller lo scrive Giorgia Meloni, e ora che FdI ha fatto il pieno o quasi nelle urne lo ripete ai suoi interlocutori mentre festeggia: «In un mondo ...