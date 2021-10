A Cerignola il sindaco dello scioglimento per mafia al ballottaggio: “Vincerò senza alleanze”. Per la Corte d’Appello di Bari è “incandidabile” (Di martedì 5 ottobre 2021) La prima sfida personale, elettorale e alle norme l’ha vinta lui. Tra 13 giorni, il dentro o fuori. Il cui risultato, a sentire lui, è scritto: “Un risultato trionfale. Vincerò senza alleanze. Anche al ballottaggio si giocherà una partita tutti contro uno: magistrati e politicanti contro il sottoscritto”. Nel Comune di Cerignola, sciolto per infiltrazioni mafiose nell’ottobre 2019, l’allora sindaco Franco Metta, giudicato “incandidabile” dalla Corte d’Appello di Bari e “impresentabile” dalla Commissione Antimafia, è stato il più votato al primo turno elettorale e andrà al ballottaggio. Nel comune foggiano, Metta, avvocato penalista di luogo corso, ha ottenuto il 29,77% delle preferenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) La prima sfida personale, elettorale e alle norme l’ha vinta lui. Tra 13 giorni, il dentro o fuori. Il cui risultato, a sentire lui, è scritto: “Un risultato trionfale.. Anche alsi giocherà una partita tutti contro uno: magistrati e politicanti contro il sottoscritto”. Nel Comune di, sciolto per infiltrazioni mafiose nell’ottobre 2019, l’alloraFranco Metta, giudicato “” dalladie “impresentabile” dalla Commissione Anti, è stato il più votato al primo turno elettorale e andrà al. Nel comune foggiano, Metta, avvocato penalista di luogo corso, ha ottenuto il 29,77% delle preferenze ...

