A Catania ci sono stati danni a causa del maltempo, e secondo il comune ci sarebbero alcuni feriti (Di martedì 5 ottobre 2021) Poco prima delle 15.30 di martedì c'è stata una tromba d'aria nel centro storico di Catania, che ha portato forti piogge e grandine e provocato allagamenti e danni ad alcune abitazioni e negozi. Stando alle informazioni diffuse dal comune di

