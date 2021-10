A Capri il paesaggio essenziale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Mi hanno sempre affascinato quelle case inaccessibili da terra e raggiungibili solo dal mare, veri e propri luoghi di accoglienza tacitamente condivisa da pescatori, contrabbandieri, migranti e pirati lungo le coste del Mediterraneo australe. Una letteratura remota le accompagna, dai tempi di Fleba il Fenicio, avventuriero e propiziatore di riti di fertilità, di cui si descrive l’annegamento in morte per acqua di Eliot. Fleba ne sarebbe stato l’abitante ideale. C’è uno spazio mentale in queste stanze marine che le rende uniche. Sono i primi cubi che il mare incontra anche dove la natura si fa impervia e sembrano un relitto depositato dalle onde entro siti inaccessibili. Sono prismi o i loro scheletri, si aprono ai quattro punti cardinali e lasciano penetrare il cielo da un occhio superiore o da un tetto che apre le sue falde, in alto. Sono sempre attraversati dall’aria, dal vento e ...