3mila preti pedofili e 216mila vittime in 70 anni: il rapporto choc che sconvolge la Francia (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono giorni ormai che in Francia tiene banco lo scandalo sui preti pedofili,. Un problema contro cui la curia romana da anni prova a combattere, dopo che per anni ha posto un velo omertoso sopra ogni pagina scabrosa della storia. Ora però in Francia il vaso di Pandora è stato scoperchiato e non si può più fare finta che nulla accada. Sono circa 216mila i bambini vittime di abusi sessuali da parte di preti cattolici in Francia dagli anni Cinquanta al 2020. Sono questi i dati che emergono dal rapporto elaborato da una commissione d’inchiesta guidata da Jean-March Sauvé. Presentando il rapporto in videoconferenza, Sauvé ha spiegato che il numero delle ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono giorni ormai che intiene banco lo scandalo sui,. Un problema contro cui la curia romana daprova a combattere, dopo che perha posto un velo omertoso sopra ogni pagina scabrosa della storia. Ora però inil vaso di Pandora è stato scoperchiato e non si può più fare finta che nulla accada. Sono circai bambinidi abusi sessuali da parte dicattolici indagliCinquanta al 2020. Sono questi i dati che emergono dalelaborato da una commissione d’inchiesta guidata da Jean-March Sauvé. Presentando ilin videoconferenza, Sauvé ha spiegato che il numero delle ...

