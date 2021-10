?Il retroscena: Berardi pensa sempre alla Fiorentina. Ecco cosa può accadere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mimmo Berardi si è messo a disposizione del Sassuolo perché il contratto lo impone e perché non c’erano altre possibilità. Ma lui pensa sempre alla Fiorentina, ritiene che sia la soluzione perfetta, gli piace la squadra e si sente pronto. Un desiderio assolutamente ricambiato da Vincenzo Italiano. Il Sassuolo lo avrebbe anche ceduto lo scorso agosto ma aveva chiesto garanzie sulla formula e non sarebbe sceso sotto i 30 milioni. Berardi spera sempre di andare a Firenze, magari già a gennaio (in alternativa la prossima estate) e soprattutto tenendo conto della delicatissima situazione di Vlahovic che – parole di Commisso – ha rifiutato il rinnovo. Quindi, l’esterno offensivo resta un potenziale uomo mercato viola. E le prossime sessioni di mercato potrebbero essere ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mimmosi è messo a disposizione del Sassuolo perché il contratto lo impone e perché non c’erano altre possibilità. Ma lui, ritiene che sia la soluzione perfetta, gli piace la squadra e si sente pronto. Un desiderio assolutamente ricambiato da Vincenzo Italiano. Il Sassuolo lo avrebbe anche ceduto lo scorso agosto ma aveva chiesto garanzie sulla formula e non sarebbe sceso sotto i 30 milioni.speradi andare a Firenze, magari già a gennaio (in alternativa la prossima estate) e soprattutto tenendo conto della delicatissima situazione di Vlahovic che – parole di Commisso – ha rifiutato il rinnovo. Quindi, l’esterno offensivo resta un potenziale uomo mercato viola. E le prossime sessioni di mercato potrebbero essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Il retroscena L'Italia ha provato a convocare Raphinha Commenta per primo Un retroscena arriva dal Brasile su Raphinha, il centrocampista offensivo italo - brasiliano del Leeds. Secondo UOL Esporte , Raphinha era stato contattato dallo staff della Nazionale di Mancini circa la ...

Retroscena Barça, ancora fiducia a Koeman: chi ha convinto Laporta Nel corso della giornata di sabato, secondo la stampa spagnola è andato in corso un incontro nel quale il capo scouting internazionale del club avrebbe convinto il presidente Laporta a dare ancora un ...

Il retroscena di Lineker: "Woodward ha chiuso l'acquisto di CR7 nel giardino di casa mia" TUTTO mercato WEB "Voleva capire se ero in me": il commovente retroscena della madre di Mancini dopo la finale Dopo la vittoria contro la Lituania e i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, la squadra di Mancini è chiamata ancora una volta a fare sul serio. Te lo ricordi?’ Voleva capire se stavo bene ed ero in me ...

“Donnarumma alla Juventus”: il retroscena è stato confermato in diretta tv In quell’istante Donnarumma non aveva trovato l’accordo con nessuno , neanche con il PSG” Prima del PSG, Donnarumma poteva trasferirsi alla Juventus. A svelarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca ...

