Zona Euro, indice Sentix ottobre peggiora a 16,9 punti (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce ancora il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in EuroZona, l’indice è sceso a ottobre a 16,9 punti dai 19,6 punti di settembre. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per una discesa dell’indicatore più contenuta, ovvero fino a 18,6 punti. In calo anche il sentiment sulle condizioni correnti, che si attesta a 26,3 punti dai 30,8 di settembre, mentre l’indice delle aspettative diminuisce a 8 punti dai 9 del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce ancora il sentiment degli investitori inpa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istitutotedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in, l’è sceso aa 16,9dai 19,6di settembre. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per una discesa dell’indicatore più contenuta, ovvero fino a 18,6. In calo anche il sentiment sulle condizioni correnti, che si attesta a 26,3dai 30,8 di settembre, mentre l’delle aspettative diminuisce a 8dai 9 del mese precedente.

Resta alta la propensione al risparmio delle famiglie nella zona euro BRUXELLES - Si assesta ma resta comunque su livelli molto elevati la propensione al risparmio delle famiglie dei 19 Paesi che compongono l'Eurozona. Nel secondo trimestre di quest'anno, secondo i dati ...

