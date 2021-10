X° Festival del Giornalismo digitale a Varese | ecco quando

(Di lunedì 4 ottobre 2021)– Glocal torna in presenza e festeggia i suoi primi dieci anni. La decima edizione deldelè in programma adall’11 al 14 novembre, con quattro giorni per parlare, ascoltare, sperimentare e riflettere attorno a un tema: il tempo. Perché se dieci anni sono un tempo ancora decisamente breve per un’esperienza compiuta, rappresentano un’eternità se si guarda all’evoluzione del mondo. Organizzato danews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online e il supporto di molte realtà del territorio, Glocal 2021 si presenta nella sua formula più tradizionale: un fitto calendario di incontri con i maggiori esperti del mondo della comunicazione e dei media, ...

