Watford | ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri Il tecnico romano torna in Premier League

(Di lunedì 4 ottobre 2021)ancora una volta in. Èdelsulla panchina del, che ieri ha esonerato l’ormai ex allenatore Xisco Munoz. 70 anni il prossimo 20 ottobre,ha firmato con gli Hornets un contratto biennale. Nelle ultime due stagioni sulla panchina della Sampdoria,tornerà ora in Inghilterra per la quarta volta: la prima, 2000/2004, al Chelsea, poi Leicester, 2015/2017, con tanto di leggendaria vittoria del campionato, e infine al Fulham, 2018/2019.farà il suo debutto a Vicarage Road il prossimo 16 ottobre, al rientro dalla sosta e proprio prima del suo compleanno, nel match contro il ...

Quarta esperienza in Premier per il quasi 70enne tecnico romano LONDRA (INGHILTERRA) - Claudio Ranieri torna in Premier League.l'arrivo del tecnico di Testaccio sulla panchina del, che ieri ha esonerato Xisco Munoz. Il tecnico romano, 70 anni il prossimo 20 ottobre, ha firmato con gli Hornets un contratto ...La sua prima partita da allenatore delsarà sabato 16 ottobre contro il Liverpool .Claudio Ranieri torna ad allenare in Premier League. L’ex Juve è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Watford Claudio Ranieri torna in panchina. E torna nella Premier League, campionato che ha ...Claudio Ranieri riparte dalla Premier League: sarà il nuovo allenatore del Watford, con cui ha firmato un biennale ...