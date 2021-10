Watford, panchina a Claudio Ranieri (Di lunedì 4 ottobre 2021) La notizia era nell'aria ormai da ore e adesso è pure ufficiale: Claudio Ranieri torna ad allenare in Inghilterra, per la precisione al Watford . Il club in mano alla famiglia Pozzo ha scelto di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) La notizia era nell'aria ormai da ore e adesso è pure ufficiale:torna ad allenare in Inghilterra, per la precisione al. Il club in mano alla famiglia Pozzo ha scelto di ...

Advertising

DiMarzio : #Watford, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di #Ranieri in panchina: già oggi il primo allenamento - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Watford, arriva Claudio Ranieri in panchina. Accordo biennale per il tecnico romano - Spazio_Napoli : Ufficiale: arriva l'annuncio, nuova panchina per Claudio Ranieri - laregione : Claudio Ranieri sulla panchina del Watford - infoitsport : UFFICIALE: Watford, arriva Claudio Ranieri in panchina. Accordo biennale per il tecnico romano -