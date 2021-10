Volley, l’Italia vince i Mondiali Under 21 e c’è Julio Velasco in cabina di regia! I giovani azzurri ci sono (Di lunedì 4 ottobre 2021) l’Italia ha vinto i Mondiali Under 21 di Volley maschile e dietro al trionfo dei ragazzi del CT Angiolino Frigoni c’è la mano di Julio Velasco. Il Grande Guru della pallavolo internazionale, l’uomo che ha plasmato la Generazione dei Fenomeni, il filosofo supremo che ha portato questo sport in una nuova dimensione alle nostre latitudini. Il 69enne ricopre infatti il ruolo di coordinatore dell’attività giovanile per la Federazione Italiana e l’apoteosi ottenuta a Cagliari è giunta anche per merito suo. Frigoni era stato il suo fido secondo durante i trionfali Mondiali assoluti del 1990 e del 1994, ma anche durante i sigilli agli Europei 1989, 1993, 1995. Il tecnico argentino sta contribuendo ad alimentare il settore giovanile del nostro ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha vinto i21 dimaschile e dietro al trionfo dei ragazzi del CT Angiolino Frigoni c’è la mano di. Il Grande Guru della pallavolo internazionale, l’uomo che ha plasmato la Generazione dei Fenomeni, il filosofo supremo che ha portato questo sport in una nuova dimensione alle nostre latitudini. Il 69enne ricopre infatti il ruolo di coordinatore dell’attivitàle per la Federazione Italiana e l’apoteosi ottenuta a Cagliari è giunta anche per merito suo. Frigoni era stato il suo fido secondo durante i trionfaliassoluti del 1990 e del 1994, ma anche durante i sigilli agli Europei 1989, 1993, 1995. Il tecnico argentino sta contribuendo ad alimentare il settorele del nostro ...

