Volley, l'Italia vince i Mondiali Under 21: chi sono gli azzurri? Le schede dei trionfatori (Di lunedì 4 ottobre 2021) l'Italia ha vinto i Mondiali Under 21 di Volley maschile, salendo sul trono per la prima volta nella storia di questa competizione. Chi sono gli azzurri che hanno conquistato il titolo? Conosciamoli meglio attraverso le schede fornite dalla FederVolley: data e luogo di nascita, altezza, ruolo, squadra di club, palmares, maglie azzurre indossate e tante altre curiosità. ITALIA CAMPIONE DEL MONDO Under 21 Volley: LE schede DEGLI azzurri Alzatori: Paolo Porro, Leonardo FerratoCentrali: Nicola Cianciotta, Francesco Comparoni, Federico CrosatoSchiacciatori: Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, Mattia Gottardo, Giulio MagaliniLibero: Damiano CataniaOpposti: Tommaso Stefani, Andrea ...

