Vince il centrosinistra: Letta: «Dimostrato che la destra è battibile» (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Un risultato clamoroso, che non era scontato, una grande vittoria del Pd e del centrosinistra». Enrico Letta ieri ha seguito lo scrutinio nel "suo" collegio di Siena, dove giocava anche una partita in proprio per un seggio alla Camera. Vittoria netta per lui che sfiora il 50% (con un'affluenza al 35%) e porta a casa un risultato inatteso (almeno nelle dimensioni) nelle grandi città: Bologna, Napoli e Milano vanno al centrosinistra al primo turno, e se quello del capoluogo emiliano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

