Vilminore | Orrù oltre al 70% | “Grande soddisfazione | continuiamo il lavoro avviato”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 ottobre 2021)di Scalve. Lo spoglio non ha lasciato spazio a dubbi. Pietro, primo cittadino uscente di, sin da subito si è indirizzato verso una vittoria con ampio margine sullo sfidante Lucio Toninelli, sia nel seggio del centro sia in quello delle frazioni. La lista “Fare per” del sindaco uscente si è attestata a 669 voti contro i 282 dello sfidante “viviAmo” (alta l’affluenza, intorno al 72%). Quando ancora si stavano concludendo le operazioni di spoglio(che seguiva le operazioni al seggio 1 come rappresentante di lista) è stato raggiunto dalla moglie Stefania e dalle sue due bambine Dina e Rosa. A seguire sono arrivati anche i candidati consiglieri e la festa si è spostata in municipio. Nel nuovo consiglio comunale entrano per la maggioranza ...