Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 17 | 15

(Di lunedì 4 ottobre 2021)DEL 4 OTTOBREORE 17:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA CASTAGNETTA, A POMEZIA SUD, E VIA DEI RUTULI VERSO LATINA. PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SEGNALIAMO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO PERMANGONO CODE PER LAVORI IN CORSO, TRA L’ALLACCIO CON LA COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; CODE A TRATTI INOLTRE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ...