Vaticano | dimissioni delle guardie svizzere contro il Green pass obbligatorio voluto dal Papa

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il caso emblematico scuote la Santa Sede dall’interno, sul delicato tema del, introdotto in maniera obbligatoria da questo mese, per tutto il personale che lavora all’interno dello Stato più piccolo del mondo. Lecontrarie all’imposizione obbligatoria del, come è stato deciso dal, hanno deciso di non accettare la L'articolo proviene da La Luce di Maria.