Vaticano: appello del Papa per il rispetto del pianeta. La Cop26 offra risposte efficaci (Di lunedì 4 ottobre 2021) Francesco riunisce scienziati, esperti e leader religiosi per l’incontro “Fede e Scienza”, durante il quale viene firmato un appello congiunto in vista dell’evento di Glasgow. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Francesco riunisce scienziati, esperti e leader religiosi per l’incontro “Fede e Scienza”, durante il quale viene firmato uncongiunto in vista dell’evento di Glasgow.

Advertising

vaticannews_it : #4ottobre #PapaFrancesco: 'Contrastare la cultura dello scarto che si sedimenta sui semi dei conflitti: avidità, in… - vaticannews_it : #4ottobre #Vaticano le voci dei leader religiosi all'evento 'Fede e scienza: verso la #COP26 ' : cambiare rotta per… - Roma_Aeterna : RT @sole24ore: Vaticano: appello del Papa per il rispetto del pianeta. La Cop26 offra risposte efficaci - sole24ore : Vaticano: appello del Papa per il rispetto del pianeta. La Cop26 offra risposte efficaci - UgoBaroni : RT @CiaoKarol: La terra chiede aiuto e Papa Francesco risponde: ecco le soluzioni per salvare il Creato: Il grande e nuovo appello di Papa… -