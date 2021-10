Vaccino | “Dopo 7 mesi nei sanitari elevata protezione | anche se gli anticorpi neutralizzanti sono scesi del 79 | 2%”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un’eventualità già annunciata con settimane di anticipo, ora però diversi studi hanno dimostrato che, studiando i primi operatorivaccinati con due dosi, a 7di distanza risultano essere ancora efficacemente protetti contro il Covid-19. Nello specifico, lo studio, effettuato su un nucleo di operatori, amministratori e fornitori ospedalieri di Sassari (circa 4mila persone), ha evidenziato che sì, alcuni di questi ha contratto una infezione da Sars Cov-2, e che solo lo 0,48% in forma asintomatica o paucisintomatica: inoltre (dato non da poco), nessuno è stato ricoverato in ospedale, così come, nessuno è deceduto. L’esperto: “Iperò adottano dispositivi e comportamenti didal rischio infettivo” Come spiega il responsabile della struttura Sorveglianzaa e ...

... considerati come prioritari per il loro stato di salute, la terza puntura è consigliataun mese la seconda dose, per le persone con un sistema immunitario normale ilPfizer ha mostrato "...... il che non gli ha impedito di definire il green pass 'una vigliaccata che induce aldi Stato' e di condividere notizie di persone decedutela somministrazione dello stesso. L'arma ...Terza dose, L'Ema ha dato il via libera alla somministrazione di dosi 'booster' con vaccino Pfizer alla popolazione over 18, e di dosi “addizionali” con ...Arriva il via libera dall’Ema alla terza dose di vaccino anti Covid per gli over 18 dopo sei mesi dalla seconda dose. Secondo l’Agenzia europea per i medicinali infatti un richiamo ...