Vaccinazioni Covid, Figliuolo: “Eccellente lavoro in Lombardia” (Di lunedì 4 ottobre 2021) È “Eccellente” secondo il commissario governativo per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, il lavoro svolto dalla Lombardia per quanto riguarda la campagna vaccinale. Lunedì pomeriggio, infatti, Figliuolo ha fatto tappa a Milano per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale in Lombardia e per definire i prossimi passaggi. Primo appuntamento nella sede di Areu (dove è ubicata l’unità di crisi) e poi visita all’Hub del Palazzo della Scintille a Milano, al Paolo Pini dove c’è il centro del Niguarda e infine al Centro ex Philips di Monza. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni, e il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) È “” secondo il commissario governativo per l’emergenza, Francesco Paolo, ilsvolto dallaper quanto riguarda la campagna vaccinale. Lunedì pomeriggio, infatti,ha fatto tappa a Milano per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale ine per definire i prossimi passaggi. Primo appuntamento nella sede di Areu (dove è ubicata l’unità di crisi) e poi visita all’Hub del Palazzo della Scintille a Milano, al Paolo Pini dove c’è il centro del Niguarda e infine al Centro ex Philips di Monza. A fare gli onori di casa il presidente della RegioneAttilio Fontana, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni, e il ...

