United Colors of Ghali, la capsule collection che colora il mondo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Contaminazione creativa, dialogo con le nuove generazioni e tanto, tanto colore. Può essere riassunta così la collezione nata dalla collaborazione tra Ghali e Benetton, lanciata durante la settimana della moda milanese appena conclusa. Un allineamento di pianeti quasi inevitabile, un incontro che sembra già scritto per la spontaneità con cui è nato e l’affinità di intenti. Dopo una serie di iniziative collaterali, come la playlist di Spotify United Sounds of Benetton, il cantante che a soli ventotto anni ha già venduto oltre un milione e mezzo di dischi e lavorato a braccetto con star dell’hip hop italiano e internazionale, ha mostrato il suo talento poliedrico anche in fatto di fashion. Stile eclettico e grintoso, idee chiare, attitudine inclusiva: «Abbiamo cercato di creare qualcosa di stiloso e comfy, che tutti possano indossare». ha commentato orgoglioso. La capsule è composta da una serie di pezzi street-wear dalla vestibilità volutamente ampia e rilassata, che possono essere mixati tra loro con agilità. La cifra dell’artista, nato a Milano da genitori tunisini, si legge in ogni proposta, dalle scritte in arabo agli hijab che rimandano alle sue radici, dalle felpe con cappuccio extra-large ai lettering grafici che si ispirano al mondo rap. Tra i capi imperdibili la polo rugby con moon patch in panno e la giacca varsity in edizione limitata, a cui si aggiunge un corollario di accessori come cappellini da baseball ricamati e zaini compatti in nylon. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 ottobre 2021) Contaminazione creativa, dialogo con le nuove generazioni e tanto, tanto colore. Può essere riassunta così la collezione nata dalla collaborazione tra Ghali e Benetton, lanciata durante la settimana della moda milanese appena conclusa. Un allineamento di pianeti quasi inevitabile, un incontro che sembra già scritto per la spontaneità con cui è nato e l’affinità di intenti. Dopo una serie di iniziative collaterali, come la playlist di Spotify United Sounds of Benetton, il cantante che a soli ventotto anni ha già venduto oltre un milione e mezzo di dischi e lavorato a braccetto con star dell’hip hop italiano e internazionale, ha mostrato il suo talento poliedrico anche in fatto di fashion. Stile eclettico e grintoso, idee chiare, attitudine inclusiva: «Abbiamo cercato di creare qualcosa di stiloso e comfy, che tutti possano indossare». ha commentato orgoglioso. La capsule è composta da una serie di pezzi street-wear dalla vestibilità volutamente ampia e rilassata, che possono essere mixati tra loro con agilità. La cifra dell’artista, nato a Milano da genitori tunisini, si legge in ogni proposta, dalle scritte in arabo agli hijab che rimandano alle sue radici, dalle felpe con cappuccio extra-large ai lettering grafici che si ispirano al mondo rap. Tra i capi imperdibili la polo rugby con moon patch in panno e la giacca varsity in edizione limitata, a cui si aggiunge un corollario di accessori come cappellini da baseball ricamati e zaini compatti in nylon.

