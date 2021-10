Under 21, Gli azzurri del volley campioni del mondo: “E’ un sogno straordinario” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Storica impresa per la Nazionale Italiana Under 21 maschile, vincitrice per la prima volta del Campionato del mondo di categoria. Al PalaPirastu di Cagliari gli azzurrini di Angiolino Frigoni hanno conquistato la medaglia d’oro, grazie al 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) sulla Russia. (leggi qui) Giuseppe Manfredi: “Questo è un gruppo davvero splendido che negli anni ha dimostrato tutto il suo valore vincendo nelle varie categorie. Questi ragazzi giocano insieme ormai da quattro anni e hanno saputo migliorare lavorando giorno dopo giorno con caparbietà e costanza. E’ mio dovere ringraziare tutti gli staff che hanno permesso la crescita di questi atleti davvero splendidi che hanno dimostrato che con sacrifici, passione e dedizione per la pallavolo si possono raggiungere risultati d’eccellenza. Colgo l’occasione per fare nuovamente i miei ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) Storica impresa per la Nazionale Italiana21 maschile, vincitrice per la prima volta del Campionato deldi categoria. Al PalaPirastu di Cagliari glini di Angiolino Frigoni hanno conquistato la medaglia d’oro, grazie al 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) sulla Russia. (leggi qui) Giuseppe Manfredi: “Questo è un gruppo davvero splendido che negli anni ha dimostrato tutto il suo valore vincendo nelle varie categorie. Questi ragazzi giocano insieme ormai da quattro anni e hanno saputo migliorare lavorando giorno dopo giorno con caparbietà e costanza. E’ mio dovere ringraziare tutti gli staff che hanno permesso la crescita di questi atleti davvero splendidi che hanno dimostrato che con sacrifici, passione e dedizione per la pallavolo si possono raggiungere risultati d’eccellenza. Colgo l’occasione per fare nuovamente i miei ...

Advertising

Open_gol : Gli “azzurrini” di Angiolino Frigoni entrano nella storia della pallavolo italiana: sono i primi a vincere il mondi… - borghi_claudio : @EugenioGiani Eugenio, mi rifai la grafica per gli under 40 mettendoci di fianco quelli che, sempre under 40, sono… - Azzurri : #Under21 ???? ?? Qualificazioni europee: sono 2??7?? gli #Azzurrini convocati da Paolo #Nicolato per le due gare con… - Ilgava1 : RT @MaxxGhe: 04/10/2015. Gli ZZ TOP sono gruppo di punta dell'edizione 2015 del 'Louder Than Life' Festival di Louisville, in Kentucky. Int… - MaxxGhe : 04/10/2015. Gli ZZ TOP sono gruppo di punta dell'edizione 2015 del 'Louder Than Life' Festival di Louisville, in Ke… -