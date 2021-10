Uefa, Eca e tante Federazioni si schierano contro il Mondiale biennale: ecco il comunicato congiunto (Di lunedì 4 ottobre 2021) “I piani proposti dalla Fifa per organizzare sia i tornei della Coppa del Mondo maschile che femminile ogni due anni avranno impatti sportivi, economici, sociali e molti altri impatti profondamente dannosi che cambieranno radicalmente il corso e lo sviluppo del gioco femminile”. Questa la dichiarazione congiunta di Uefa, Eca e diverse Federazioni e Leghe femminili (Kvindeliga (Danish Football Association), The FA Women’s Super League (English Football Association); The FA Women’s Championship (English Football Association); Frauen-Bundesliga (German Football Association); Kansallinen Liiga (Football Association of Finland); Serie A Femminile (Italian Football Association); Eredivisie Vrouwen (Royal Netherlands Football Association); Liga 1 Feminin (Romanian Football Federation); Elitfotboll Dam, Sweden Women’s Super League (Swiss Football Association); ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) “I piani proposti dalla Fifa per organizzare sia i tornei della Coppa del Mondo maschile che femminile ogni due anni avranno impatti sportivi, economici, sociali e molti altri impatti profondamente dannosi che cambieranno radicalmente il corso e lo sviluppo del gioco femminile”. Questa la dichiarazione congiunta di, Eca e diversee Leghe femminili (Kvindeliga (Danish Football Association), The FA Women’s Super League (English Football Association); The FA Women’s Championship (English Football Association); Frauen-Bundesliga (German Football Association); Kansallinen Liiga (Football Association of Finland); Serie A Femminile (Italian Football Association); Eredivisie Vrouwen (Royal Netherlands Football Association); Liga 1 Feminin (Romanian Football Federation); Elitfotboll Dam, Sweden Women’s Super League (Swiss Football Association); ...

