Tutti i risultati delle amministrative | e gli effetti che avranno su governo e partiti

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un Pd che vince e convince, confermando e anzi migliorando i pronostici. Una destra dilaniata dalle lotte fratricide che annaspa praticamente ovunque. Un M5s relegato all'irrilevanza. Questa, in sintesi, la fotografia offerta dalledel 3 e 4 ottobre: una tornata elettorale da cui comunque ildi Mario Draghi esce più rafforzato che indebolito. Roma e Torino: la bocciatura del M5s spacca i grillini in vista dei ballottaggi La sfida più attesa era ovviamente quella nella Capitale. E qui, come previsto, si andrà al ballottaggio tra quindici giorni. Se la giocheranno Enrico Michetti, candidato del centrodestra che raccoglie il 30,7 per cento dei consensi, e il dem Roberto Gualtieri, che insegue con 4 punti di ritardo (26,9). La sindaca uscente Virginia Raggi non va oltre il 19,7 per cento, rivelando l'inconsistenza ...