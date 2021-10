Trans umiliati alle urne | scoppia la bufera durante il voto

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un adagio che si ripete di volta in volta per ogni elezione: è ancora polemica per la suddivisione delle liste elettorali dei seggi

Quindi aggiunge: " Per quelli che mi diranno che si tratta di 'inezie': sentirsinon è mai ... da lei considerata un'ingiustizia: " Non sono una donna sposata e non sono una persona, ...... e rivela quel che lui e tutto il centro - destra davvero pensano: essere gay (o lesbiche, o... Fi e Fdi chiedo: per quanto tempo ancora sopporterete di essere/e e moritficati/e dai ...Un adagio che si ripete di volta in volta per ogni elezione: è ancora polemica per la suddivisione delle liste elettorali dei seggi ...