Toti | “La perturbazione ha oltrepassato Genova” Confermata la fine dell’allerta rossa martedì mattina Bucci | “Scuole aperte” Frane | esondazioni e famiglie sfollate Chiusa l' A26 | interrotta la linea ferroviaria Genova-Acqui

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Record di precipitazioni in Liguria, secondo i dati forniti dal Centro funzionale di Arpal.Giampedrone: "900 mm di acqua caduta in 24 ore non è un evento normale". A Rossiglione, in Valle Stura, son caduti nelle 12 ore 740 mm di pioggia in 12 ore, un dato che supera quello dell'alluvione del 1970. Record anche per i venti che stasera hanno superato i 180 km/h in Valle Scrivia