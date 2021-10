Tiro a segno | Mondiali junior 2021 | doppio titolo per l’India

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Oggi a Lima, in Perù, sono andate in scena due finali valide per idi: entrambi i titoli sono andati al, che ha conquistato anche una medaglia di bronzo, mentre entrambi gli argenti sono stati vinti dalla Francia. L’altro bronzo è andato agli Stati Uniti. Nella pistola 25 metri femminile oro alna Naamya Kapoor, che vince con 36/50 superando la francese Camille Jedrzejewski, seconda con 33/50. Completa il podio un’altra indiana, Manu Bhaker, terza con 31/45 ed eliminata allo shoot off proprio dalla transalpina. Quarta piazza per un’altra indiana, Rhythm Sangwan, ai piedi del podio con 27/40, poi l’ucraina Yana Chuchmarova, quinta con 20/35, seguita dalla magiara Miriam Jako, sesta con 17/30. Settima la statunitense Katelyn ...